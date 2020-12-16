США дозволили вільний продаж експрес-тестів на COVID-19

Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) дозволило використання тесту Ellume COVID-19 Home Test, який можна буде без рецепта придбати в аптеці.

Про це FDA офіційно повідомило у вівторок, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогоднішня авторизація стала важливою віхою в діагностуванні COVID-19. Затвердивши тест для безрецептурного використання, FDA дозволяє його продаж в аптеках, де пацієнт може придбати його, зробити мазок у носі, активувати реактиви та побачити результат уже через 20 хвилин», - заявив комісар FDA Стівен Ган.

Таким чином, регулятор офіційно визнав ефективність тесту Ellume COVID-19 для виявлення коронавірусу в організмі людини. Як підкреслили у цьому зв’язку в FDA, влада прагне розширити доступ американців до тестування, зменшити навантаження на лабораторії, а також допомогти людям уникнути зайвих візитів до лікарень.

Як повідомлялося, Ellume COVID-19 Home Test – це набір для швидкого виявлення фрагментів білка вірусу SARS-CoV-2 з мазка в носовій порожнині.

Фото: ellumehealth.com