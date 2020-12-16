Україна розраховує на допомогу ВООЗ для якнайшвидшого отримання вакцин – Шмигаль

Україна розраховує на допомогу Європейського регіонального офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я для якнайшвидшого отримання вакцин.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів під час зустрічі із регіональним директором Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я доктором Гансом Клюге щодо перспектив співпраці між Україною та ВООЗ і протидію поширенню COVID-19, інформує Урядовий портал.

«Україна є учасником ініціативи Глобального фонду COVAX, завдяки чому ми очікуємо отримати необхідну кількість вакцин у першому кварталі наступного року. Водночас ми були б вдячні за допомогу в отриманні певної кількості вакцин якнайшвидше», — сказав Прем’єр-міністр.

Він також додав, що наразі розробка безпечних та ефективних вакцин є шляхом виходу з пандемії.

«Україна повністю підтримує ВООЗ у її зусиллях забезпечити належне тестування та схвалення вакцин, а також виступає за рівномірний розподіл вакцин у дусі глобальної солідарності. Переконаний, що Угода про співпрацю між Україною та ВООЗ закладає міцну основу та містить чітку дорожню карту для нашого розширеного співробітництва», — зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував Всесвітній організації охорони здоров’я за допомогу, технічну експертизу та поради зі зміцнення потенціалу системи охорони здоров'я України, зокрема в контексті реагування на COVID-19.

Шмигаль зазначив, що Україна також розглядає можливість виробництва вакцин із використанням власних фармацевтичних потужностей за умови, що вони відповідатимуть необхідним вимогам компанії-розробника.

«Я радий відвідати Україну та мати можливість обговорити співпрацю між ВООЗ та урядом України щодо спільних дій та швидкого реагування на COVID-19, заходів щодо відновлення, подальшого сталого розвитку під час пандемії, включаючи реформу системи охорони здоров’я. Це час для відповідального лідерства і він вимагає від тих, хто приймає рішення, додаткових зусиль для підтримки системи охорони здоров’я в цьому нестабільному контексті», — сказав Клюге.

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Прем’єр-міністр висловив вдячність директору Європейського регіонального бюро ВООЗ за постійну увагу Організації до епідемічної ситуації на окупованих територіях України.

Як повідомлялося 13 грудня, в Україну з офіційним візитом прибув доктор Ганс Клюге, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ.

Європейське регіональне бюро є одним з шести регіональних відділень ВООЗ. До його складу входять 53 країни, зокрема Україна. Дворічна угода про співпрацю України з ЄРБ ВООЗ була підписана 5 листопада 2020 року. Відповідно до положень угоди, ВООЗ має намір підтримати Україну у таких сферах, як реагування на COVID-19, боротьба з соціально небезпечними захворюваннями (ВІЛ/СНІД, туберкульоз), психічними захворюваннями, інфекційними та неінфекційними захворюваннями і факторами ризику (тютюн, алкоголь), розробка Національної стратегії охорони здоров’я, універсальне охоплення послугами охорони здоров’я, реформа системи охорони здоров’я.

Фото: КМУ