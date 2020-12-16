В Україні за добу госпіталізували 3 242 хворих з коронавірусом

За добу в Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на COVID-19 - 3 тис. 242 особи.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"Достатньо високі цифри по госпіталізації - 3 тис. 242 особи, які були госпіталізовані за минулу добу, але при цьому кількість виписаних становить 2 тис. 473 людини. Майже на 200 людей більше виписаних зі стаціонарів", - наголосив Степанов.

За словами міністра, з точки зору МОЗ, відбулася певна стабілізація ситуації із захворюваністю на COVID-19.

“Ми вважаємо, що у нас на сьогодні певна стабілізація по рівню захворюваності на COVID-19. Ситуація залишається напруженою, але нам вдалося зупинити зростання кількості хворих на COVID-19: 10 тис. 622 за минулу добу при майже 12, 5 тис. тих, що одужали”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 грудня в Україні лабораторно підтверджено 919 тис. 704 випадки захворювання на COVID-19. За останню добу захворіло 10 тис. 622 особи, одужали 12 тис. 549, померли 264.