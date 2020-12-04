ВООЗ оновила рекомендації про використання масок

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила рекомендації щодо використання масок для профілактики поширення COVID-19.

Про це йдеться на сторінці ВООЗ в Україні, передає Укрінформ.

Зокрема, тканинні (немедичні) маски рекомендовано носити:

всередині приміщень, де неможливо оцінити якість вентиляції чи з недостатнім провітрюванням, незалежно від того, чи є можливість дотримуватися дистанції щонайменше 1,5 метра.

у достатньо провітрюваних приміщеннях, де неможливо триматися щонайменше 1,5 метра від інших.

в магазинах, школах, церквах, ресторанах, спортзалах, зупинках автотранспорту тощо, якщо дистанція щонайменше в 1,5 метра неможлива.

на ринках, ярмарках чи інших зібраннях просто неба, якщо неможливо триматися щонайменше 1,5 метра від інших.

Медичні маски рекомендовано носити:

скрізь, де неможливо дотримуватися дистанції щонайменше в 1,5 метра, людям, які мають вищі ризики розвитку важкого перебігу COVID-19, а саме:

людям віком від 60 років

людям з хронічними хворобами

скрізь людям з підозрою чи підтвердженим COVID-19, незалежно від того є симптоми захворювання чи ні, а також тим, хто очікує на результат тестування.

ВООЗ не рекомендує носити маски під час інтенсивних занять спортом, адже маска може заважати комфортному диханню. При цьому варто дотримуватися дистанції щонайменше 1,5 метра та добре провітрювати приміщення.

Крім того, ВООЗ не рекомендує використання масок з клапанами, адже клапан видиху може пропускати повітря, таким чином відбувається поширення вірусу.

Окрім носіння масок, важливо дотримуватися дистанції, уникати великого скупчення людей, чхати та кашляти в лікоть чи одноразову хустинку, добре провітрювати приміщення.

Важливо ретельно мити руки до та після використання маски, а також правильно її одягати, носити, знімати та прати (якщо вона тканинна) або викидати (якщо маска медична).

В Україні за минулу добу зареєстровано 14 496 нових випадків COVID-19, за весь час пандемії захворіло – 772 760 осіб, одужало – 384 426, зафіксовано 12 960 летальних випадків.