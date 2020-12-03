«Карантинні» рейди: поліція штрафує пасажирів без масок у столичному метро
Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Києва.
Так, з початку карантину столичні правоохоронці склали 148 адміністративних матеріалів, з яких 63 направлені на розгляд в районні суди міста Києва за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Трьох осіб притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень.
Окрім цього, на 85 громадян накладено штраф за неправильне носіння індивідуальних засобів захисту.
Як зазначив начальник превентивної діяльності управління поліції в метрополітені Олександр Киричук, правоохоронці, які заступають на забезпечення публічного порядку на станції столичної підземки, у першу чергу проводять превентивні заходи та роз’яснюють пасажирам правила носіння засобів індивідуального захисту.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 грудня лабораторно підтверджено 772 760 випадків COVID-19, з них за добу – 14 496.
Фото: kyiv.npu.gov.ua