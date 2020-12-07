Нафта дешевшає через антивірусні обмеження

Ціни на нафту знижуються в понеділок, 7 грудня, через посилення заходів боротьби з поширенням коронавірусу, включаючи нові обмеження в США та інших країнах світу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $49,08 за барель, що на $0,17 (0,35%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,19 (0,41%) до $46,07 за барель. Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $49,25 і $46,26 відповідно.

За минулий тиждень Brent подорожчала на 2,1%, WTI - на 1,6%.

«Нафта втратила більш ранню перевагу, набрану на новинах про швидкий початок вакцинації, після того як в окрузі Лос-Анджелес було встановлено ще один рекордний показник випадків зараження коронавірусом, а Південна Корея підвищила рівень тривоги", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик в OANDA .

Під нові обмеження в Каліфорнії потрапили бари, перукарні, манікюрні салони, а також тату-салони. Влада вимагає їх зачинення.

Південно-німецький регіон Баварія напередодні оголосив, що введе більш жорсткий режим ізоляції на період з 9 грудня до 5 січня, в той час як влада Південної Кореї посилила правила соціального дистанціювання для Сеула і прилеглих районів. Вони триватимуть як мінімум до кінця грудня.

Також на ціни вплинуло те, що енергетичні компанії США збільшили число нафтових і газових бурових установок в 11-й раз за 12 тижнів, оскільки виробники відновлюють бурову активність, незважаючи на те, що більшість з них скорочує витрати в цьому і в наступному році.

Тим часом Тегеран дав вказівку міністерству нафти підготувати установки для видобутку і продажу сирої нафти на повну потужність протягом трьох місяців, повідомили державні ЗМІ Ірану в неділю.

Однак оптимізм у зв'язку зі швидким відновленням попиту в Китаї та надії на вакцину обмежили зниження цін на нафту.

Експорт із Китаю в листопаді ріс якнайшвидшими темпами майже за три роки за рахунок високого попиту на товари, необхідні для того, щоб подолати період пандемії. Це забезпечило другій за величиною економіці світу рекордний профіцит торгівлі.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 49,06 долара за барель. На час відкриття Brent торгувалася по 49,20 долара за барель, що на 5 центів нижче за рівень закриття торгів ($49,25).