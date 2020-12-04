Нафта дорожчає після рішення ОПЕК+ про нарощування видобутку

Ціни на нафту піднімаються у п'ятницю, 4 грудня, і можуть рости п'ятий тиждень поспіль після рішення ОПЕК+ нарощувати видобуток більш поступовими темпами для боротьби з наслідками коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,11% до $49,74 за барель, на WTI - додали 1,84% до $46,48 за барель.

Учасники групи ОПЕК+ у четвер, 3 грудня, домовилися на міністерській нараді про поступове збільшення видобутку з 1 січня 2021 року на 500 тис. бар./добу. (б/д), проте не змогли прийняти рішення про політику до кінця року.

ОПЕК+ збиратиметься раз на місяць для оцінки умов, щомісячне збільшення видобутку не буде перевищувати 500 тис. барелів на добу.

"Ці зустрічі принесуть на ринок деяку волатильність і, що важливо, сприятимуть ускладненню хеджування для американських виробників", - сказав Стівен Иннес з Axi.

Загальне обмеження видобутку країнами ОПЕК+ у січні 2021 року становитиме 7,2 мільйона барелів на добу від базового рівня у порівнянні з 7,7 мільйона на даний момент.

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Раніше очікувалося, що поточні параметри угоди будуть продовжені як мінімум до березня.

Ознаки прогресу щодо останніх заходів стимулювання економіки США також дали позитивний імпульс нафтовим контрактам. Республіканці у конгресі наполягали на зменшенні пакета фінансової допомоги на $500 млрд, демократи виступали за більш високу суму. Однак запропонований 2-партійний компромісний пакет на суму $908 млрд знайшов підтримку у конгресі.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 49,54 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 48,75 долара за барель, що на 4 центи вище за рівень закриття торгів ($48,71).