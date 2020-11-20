Пандемія коронавірусу залишається головним драйвером цін на нафту

Ціни на нафту слабо змінюються у п'ятницю, 20 листопада, але можуть завершити в плюсі ​​третій тиждень поспіль, оскільки на ринку склалася невизначеність, обумовлена ​​суперечливими даними по стимулюванню економіки США, очевидним розколом в ОПЕК і постійно зростаючими цифрами по COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $44,22 за барель, що на $0,02 (0,05%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX залишається на рівні закриття попередніх торгів - $41,74 за барель. Термін дії грудневих ф'ючерсів на WTI минає з закриттям сьогоднішніх торгів. Попередні торги по стандартах завершилися на рівні $44,20 і $41,74 відповідно.

З початку тижня обидва бенчмарка виросли більш як на 3% - мінімальний підйом за останні три тижні.

Глобальне посилення COVID-19 залишається головним драйвером цін на нафту, оскільки від пандемії особливо сильно страждають західні економіки. За даними Університету Джонса Хопкінса, станом на 20 листопада у світі зареєстровано більш як 57 млн випадків коронавірусу і 1,36 млн смертей. П'ята частина в обох випадках припадає на Сполучені Штати.

Інші фактори, що впливають на поточну невизначену поведінку нафти, є наслідком суперечливих сигналів з США з приводу пакету заходів стимулювання економіки, яка постраждала від COVID-19.

Глава демократичної меншості у сенаті США Чак Шумер у четвер заявив, що Мітч Макконнелл погодився відновити переговори з демократами про новий пакет заходів підтримки американської економіки на тлі триваючого зростання захворюваності коронавірусу у країні

Неоднозначна ситуація склалася всередині Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), члени якої конфліктують один з одним з приводу майбутньої угоди.

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Нафтові ринки розгубили тижневу перевагу, "оскільки різке зростання числа випадків вірусу погасило оптимізм щодо вакцин", сказав Стівен Іннес, головний фахівець зі стратегії глобального ринку компанії Axi.

"Але все зводиться до ОПЕК. Ніякого офіційного рішення до повноцінної наради міністрів ОПЕК+ наприкінці цього місяця прийматися не буде", - додав Іннес.

ОПЕК+ проведе зустріч 30 листопада та 1 грудня.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 44,24 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 44,16 долара за барель, що на 4 центи нижче за рівень закриття торгів ($44,20).