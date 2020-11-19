Нафта дешевшає на побоюваннях зниження попиту через пандемію

Ціни на нафту знижуються в четвер, 19 листопада, на побоюваннях зниження попиту в зв'язку з продовженням зростання захворюваності на COVID-19 по всьому світу, а також з новим витком карантинних заходів у США.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $44,21 за барель, що на $0,13 (0,29%) нижче від ціни під час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI у грудні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX становить $41,58 за барель, що на $0,24 (0,57%) нижче від рівня попередніх торгів. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $44,34 та $41,82 відповідно.

"Поширення коронавірусної інфекції та нові обмеження в США та інших країнах відображаються на настроях ринку, а це негативно позначається на попиті на паливо", - сказав головний аналітик Fujitomi Co Казухіко Сайто.

У США від коронавірусу померло вже понад 250 тисяч осіб. Школи в Нью-Йорку відправили учнів на домашнє навчання.

Рекордна кількість нових заражень зафіксована також в Токіо та Південній Кореї, зростання спостерігається в Нью-Делі, а в Австралії влада запровадила локдаун на всій території країни.

Тим часом підтримку котируванням нафти надає повідомлення Управління енергетичної інформації про те, що запаси цього палива в США зросли на 768.000 барелів за тиждень, що завершився 13 листопада, хоча аналітики очікували більш значного зростання - на 1,7 мільйона барелів. При цьому запаси дистилятів скоротилися на 5,217 млн ​​бар., що суттєво вище від очікуваних 1,457 млн ​​бар.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 44,48 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за ціною 44,17 долара за барель, що на 17 центів нижче від рівня закриття торгів ($44,34).