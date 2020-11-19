Нафта дешевшає на побоюваннях зниження попиту через пандемію
Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $44,21 за барель, що на $0,13 (0,29%) нижче від ціни під час закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI у грудні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX становить $41,58 за барель, що на $0,24 (0,57%) нижче від рівня попередніх торгів. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $44,34 та $41,82 відповідно.
"Поширення коронавірусної інфекції та нові обмеження в США та інших країнах відображаються на настроях ринку, а це негативно позначається на попиті на паливо", - сказав головний аналітик Fujitomi Co Казухіко Сайто.
У США від коронавірусу померло вже понад 250 тисяч осіб. Школи в Нью-Йорку відправили учнів на домашнє навчання.
Рекордна кількість нових заражень зафіксована також в Токіо та Південній Кореї, зростання спостерігається в Нью-Делі, а в Австралії влада запровадила локдаун на всій території країни.
Тим часом підтримку котируванням нафти надає повідомлення Управління енергетичної інформації про те, що запаси цього палива в США зросли на 768.000 барелів за тиждень, що завершився 13 листопада, хоча аналітики очікували більш значного зростання - на 1,7 мільйона барелів. При цьому запаси дистилятів скоротилися на 5,217 млн бар., що суттєво вище від очікуваних 1,457 млн бар.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 44,48 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за ціною 44,17 долара за барель, що на 17 центів нижче від рівня закриття торгів ($44,34).