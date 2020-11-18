Нафта дешевшає через невизначеність рішень ОПЕК+ і зростання запасів у США

Ціни на нафту знижуються у середу, 18 листопада, після того, як країни ОПЕК + відклали на два тижні прийняття рекомендації по тому, чи варто з січня збільшувати нафтовидобуток на 2 млн б/д, і на тлі зростання запасів у США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 43,71 за барель, що на $ 0,04 (0,09%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $ 0,13 (0,31%) - до $ 41,30 за барель. Попередні торги по стандартах завершилися на рівні $ 43,75 і $ 41,43 відповідно.

Країни-учасниці ОПЕК+ за підсумками засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ домовилися продовжити вивчення ситуації з попитом і пропозицією на ринку у IV кварталі 2020 року і розглянути свої подальші дії на світовому нафтовому ринку у 2021 році у ході наступної конференції, запланованої на 1 грудня 2020 року.

Ринок очікує, що ОПЕК + продовжить поточний рівень скорочення видобутку на 7,7 млн ​​б/д щонайменше ще на три місяці. При цьому учасники ринку розраховували на більш рішучі заяви за підсумками зустрічі, яка пройшла у вівторок.

На думку аналітика AxiCorp Стівена Іннса, оголошення про продовження поточного рівня скорочень на наступній зустрічі ОПЕК + може викликати розчарування у зв'язку з тим, що "ми сьогодні не почули чогось більш ясного, особливо в контексті того, що ринок продовжує розраховувати, що додаткові скорочення будуть щонайменше запропоновані у 2021 році ".

Американський інститут нафти (API) у вівторок повідомив про зростання запасів нафти у США минулого тижня на 4,2 млн барелів. Запаси бензину збільшилися на 256 тис. барелів, дистилятів - скоротилися на 5 млн барелів.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 43,88 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,80 долара за барель, що на 5 центів вище за рівень закриття торгів ($ 43,75).