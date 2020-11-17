Нафта дорожчає на тлі надії на вакцину і сигналах від ОПЕК +

Ціни на нафту піднімаються у вівторок, 17 листопада, в очікуванні, що ОПЕК + продовжить угоду про скорочення видобутку як мінімум на три місяці і новин про успіх випробувань нової вакцини від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $44,19 за барель, що на $0,37 (0,84%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $41,63 за барель, що на $0,29 (0,7%) вище рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $43,82 і $41,34 відповідно.

Фондові ринки зросли в надії на більш швидке відновлення економіки після того, як компанія Moderna заявила, що її експериментальна вакцина проти COVID-19 на 94,5% ефективна в запобіганні захворювання. Це сталося після того, як минулого тижня компанія Pfizer повідомила, що її вакцина ефективна від коронавірусу більш ніж на 90%.

«Якщо судити про відновлення економіки, особливо через призму нафтових ринків ... з кількома високоефективними вакцинами, що знаходяться на стадії розробки, є хороші шанси, що транспортна сфера наблизиться до докризових рівнів пізніше в 2021 році», - сказав Стівен Иннес з компанії Axi.

У вівторок відбудеться засідання міністерського комітету ОПЕК +. За його підсумками можлива рекомендація про продовження обмежень на видобуток, яка розглядатиметься на спільній зустрічі ОПЕК +, запланованій на 30 листопада та 1 грудня.

Напередодні відбулося засідання техкомітету ОПЕК +, і джерела в картелі повідомили, що більшість країн підтримують продовження скорочення видобутку нафти на поточних рівнях ще на 3 місяці з початку 2021 року.

Тим часом обсяг нафтопереробки в Китаї, найбільшому споживачі нафти в світі, у жовтні досягнув рекордного рівня, що ще раз підкреслює стрімке відновлення попиту в КНР.

Читайте також: Нафта дорожчає на тлі відновлення економіки Китаю і Японії

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 44,06 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,94 долара за барель, що на 12 центів вище за рівень закриття торгів ($43,82).