Нафта дорожчає на тлі надії на вакцину і сигналах від ОПЕК +
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $44,19 за барель, що на $0,37 (0,84%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $41,63 за барель, що на $0,29 (0,7%) вище рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $43,82 і $41,34 відповідно.
Фондові ринки зросли в надії на більш швидке відновлення економіки після того, як компанія Moderna заявила, що її експериментальна вакцина проти COVID-19 на 94,5% ефективна в запобіганні захворювання. Це сталося після того, як минулого тижня компанія Pfizer повідомила, що її вакцина ефективна від коронавірусу більш ніж на 90%.
«Якщо судити про відновлення економіки, особливо через призму нафтових ринків ... з кількома високоефективними вакцинами, що знаходяться на стадії розробки, є хороші шанси, що транспортна сфера наблизиться до докризових рівнів пізніше в 2021 році», - сказав Стівен Иннес з компанії Axi.
У вівторок відбудеться засідання міністерського комітету ОПЕК +. За його підсумками можлива рекомендація про продовження обмежень на видобуток, яка розглядатиметься на спільній зустрічі ОПЕК +, запланованій на 30 листопада та 1 грудня.
Напередодні відбулося засідання техкомітету ОПЕК +, і джерела в картелі повідомили, що більшість країн підтримують продовження скорочення видобутку нафти на поточних рівнях ще на 3 місяці з початку 2021 року.
Тим часом обсяг нафтопереробки в Китаї, найбільшому споживачі нафти в світі, у жовтні досягнув рекордного рівня, що ще раз підкреслює стрімке відновлення попиту в КНР.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлено на рівні 44,06 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,94 долара за барель, що на 12 центів вище за рівень закриття торгів ($43,82).