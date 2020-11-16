Нафта дорожчає на тлі відновлення економіки Китаю і Японії

Ціни на нафту виросли в понеділок, 16 листопада, оскільки надії на те, що ОПЕК + збереже нинішні обмеження видобутку, компенсували побоювання щодо зниження попиту на паливо у зв'язку з COVID-19 і зростанням виробництва в Лівії.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 43,31 за барель, що на $ 0,53 (1,24%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX виросла на $ 0,58 (1,45%) - до $ 40,71 за барель. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $ 42,78 і $ 40,13 відповідно.

Статистика, яка вказує на відновлення другої і третьої за величиною економік світу - Китаю і Японії, - також підтримує ціни, поряд з даними про те, що китайські НПЗ в жовтні щодня переробляли найбільшу кількість нафти за всю історію.

Зростання промислового виробництва в Китаї в жовтні перевищило прогнози і роздрібні продажі прискорилися, у міру того як друга економіка світу успішно відновлюється від наслідків COVID-19.

ОПЕК + скорочує видобуток приблизно на 7,7 мільйона барелів на добу, водночас показник дотримання цих вимог становмв 101% в жовтні, а з січня група планувала збільшити видобуток на 2 мільйони барелів на добу.

Однак швидке відновлення видобутку нафти в Лівії, яка є членом ОПЕК, до рівня понад 1,2 мільйона барелів на добу може стати проблемою для ОПЕК +.

Дані Baker Hughes показали, що кількість бурових установок для видобутку нафти і природного газу в США зросла минулого тижня до найвищого рівня з травня, оскільки виробники підштовхуються зростанням цінами на нафту і повертаються на бурові майданчики.

Минулого тижня вартість Brent виросла на 8,4%, WTI - на 8,1%. Підтримку ринку надали новини про успішні випробування вакцини від коронавірусу.

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Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 43,31 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,79 долара за барель, що на 1 цент вище за рівень закриття торгів ($ 42,78).