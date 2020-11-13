Нафта дешевшає на фоні зростання захворюваності

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 13 листопада, на фоні побоювань з приводу повільного відновлення світової економіки і попиту на паливо у зв'язку з прискореним зростанням кількості випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,89 за барель, що на $0,64 (1,47%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,75 (1,82%) - до $40,37 за барель. За підсумками тижня, що минає, обидва контракти можуть показати зростання приблизно на 8%.

Нові коронавірусні інфекції в Сполучених Штатах та інших країнах досягли рекордного рівня, а жорсткість економічних обмежень для стримування пандемії знизило шанси на швидке призупинення всесвітньої кризи охорони здоров'я.

«Інвестори фіксували прибуток від нещодавнього ралі, так як похмурі перспективи світової економіки погіршили настрої на фоні різкого зростання кількості випадків коронавірусу і нових соціальних обмежень. Очікується, що ціни на нафту залишаться під тиском на наступному тижні, якщо поширення пандемії продовжить прискорюватися у багатьох частинах світу», - сказав Коїті Муракамі, аналітик Daiichi Commodities Co Ltd.

Запаси нафти у США зросли на 4,3 мільйона барелів за тиждень, що завершився 6 листопада, до 488,7 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) у четвер.

Тим часом Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) вважає малоймовірним зростання нафтового попиту через вакцину до кінця наступного року. МЕА в четвер підвищило прогноз падіння попиту на нафту в 2020 році на 0,4 млн барелів на добу, до 8,8 млн б/д замість 8,4 млн б/д, як прогнозувалося місяць тому. Відповідно до щомісячного звіту МЕА, світові поставки нафти в жовтні зросли порівняно з вереснем на 0,2 млн б/д - до 91,2 млн б/д.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 42,98 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,32 долара за барель, що на 21 цент нижче за рівень закриття торгів ($43,53).