Ціни на нафту ростуть в очікуванні COVID-вакцини

Ціни на нафту піднялися в четвер, 12 листопада, збільшивши зростання на цьому тижні до 12% після появи новин про вакцину від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Так, ціна на нафту марки Brent виросла на 1,1%, до 44,30 доларів за барель, у той час як нафта WTI подорожчала на 1,3%, до 42 доларів.

Обидва контракти ростуть четвертий день поспіль в надії на те, що пандемію COVID-19 можна буде взяти під контроль після того, як дані показали, що експериментальна вакцина, розроблена Pfizer і BioNTech, ефективна на 90%.

Тим не менше, ціни залишилися під тиском після того, як Міжнародне енергетичне агентство заявило, що глобальний попит на нафту навряд чи сильно зросте через вакцини до 2021 року. Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) також переглянула свій прогноз попиту в середу, заявивши, що у 2021 році світовий попит на нафту відновлюватиметься повільніше, ніж передбачалося раніше, з-за зростання числа випадків коронавірусу.

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Як повідомлялось, на сьогодні понад 200 лабораторій по всьому світу працюють над створенням вакцини проти COVID-19. З них десяток кандидатів на вакцини з таких країн, як Китай, США, Росія чи Велика Британія, перебувають на останньому етапі. Так, зокрема, фармацевтична компанія з німецького Тюбінгена CureVac AG приступає до третьої фази випробування вакцини від COVID-19 і планує наступного року виробити кількасот мільйонів доз.

У ВООЗ заявляють, що для розробки вакцини зазвичай потрібно десять років, але той факт, що така значна частина міжнародної наукової спільноти працює зараз над дослідженнями, може допомогти скоротити цей часовий показник.

Станом на ранок 12 листопада у світі зареєстрували 52 440 865 випадків коронавірусу, з них 1 289 747 летальних і 36 676 965 випадків одужання.

Фото: Bloomberg