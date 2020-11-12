Нафтогаз цьогоріч сплатив до бюджету понад 90 мільярдів

Нафтогаз цьогоріч сплатив до бюджету понад 90 мільярдів

Укрінформ
Нафтогаз України за 10 місяців 2020 року сплатив 90,3 млрд грн до державного та місцевих бюджетів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"За оперативними даними, за січень-жовтень 2020 року надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз склали близько 90,3 млрд грн (у тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

В НАК зазначають, що надходження від підприємств Групи Нафтогаз становили близько 11% загальних доходів державного бюджету у січні-жовтні 2020 року.

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Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" за січень-жовтень 2019 року сплатила до державного та місцевих бюджетів 89,8 млрд гривень.

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