Нафтогаз цьогоріч сплатив до бюджету понад 90 мільярдів

Нафтогаз України за 10 місяців 2020 року сплатив 90,3 млрд грн до державного та місцевих бюджетів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"За оперативними даними, за січень-жовтень 2020 року надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз склали близько 90,3 млрд грн (у тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 року – 39,6 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

В НАК зазначають, що надходження від підприємств Групи Нафтогаз становили близько 11% загальних доходів державного бюджету у січні-жовтні 2020 року.

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Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" за січень-жовтень 2019 року сплатила до державного та місцевих бюджетів 89,8 млрд гривень.