Нафтогаз змінює систему закупівель

Група Нафтогаз змінює підхід до організації системи закупівель і очікує економію в межах 10-15% від усіх придбаних товарів та послуг.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України», передає Укрінформ.

«Оновлення функції закупівель спрямоване на економію фінансових та часових ресурсів, забезпечення довготривалого планування, точність обраної для закупівлі продукції, її якість та кількість, що чітко корелюється з актуальною виробничою необхідністю. В процесі розробки категорійних стратегій, які в подальшому знаходитимуть своє відображення у кваліфікаційній документації до тендерів, ми починаємо використовувати єдині технічні стандарти, максимально розмежовуємо безпосередньо закупівлю продукції та супутніх послуг, застосовуємо прозорий формульний підхід у ціноутворенні з нашими комерційними партнерами, переходимо до «довгих» контрактів», — зазначив директор дивізіону «Технічне забезпечення» Андрій Хоменко.

Реформу ініціював дивізіон «Технічне забезпечення». Вона запроваджує уніфіковану систему управління ланцюжками поставок Supply Chain Management (SCM). Зокрема, використання механізмів категорійного управління, розроблених спільно з представниками консалтингової компанії KPMG.

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Щоб підвищити прозорість та незалежність закупівель, реформа також відокремлює функцію контролю за окремими закупівельними процесами. Відтепер вона здійснюватиметься на двох рівнях — Головною радою з контрактування (major contract board, MCB), головою якої є фінансовий директор Групи, та на рівні підприємств Групи — радами з контрактування юридичних осіб (local contract boards).

«У процесі реформи функції закупівель ми перш за все намагаємось підвищити рівень прозорості процесів, збільшити загальний ступінь довіри зі сторони постачальників. У результаті цих змін ми також розраховуємо на зменшення витрат у розмірі 10-15% від усіх придбаних товарів та послуг», — зауважив Хоменко.