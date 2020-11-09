Нафтогаз попереджає боржників про оформлення правонаступництва

Нафтогаз попереджає боржників про оформлення правонаступництва

Укрінформ
Нафтогаз України не може укласти договори з тепловиками двох міст на Харківщині, бо вони не вирішили питання правонаступництва за борговими зобов'язаннями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій Нафтогазу.

"У місті Куп’янськ та смт. Чкаловське (Чугуївський р-н). Харківської області досі не розпочався опалювальний сезон, тому що КП "Обласний інформаційно-технічний центр", КП КМР "Куп’янськтеплоенерго" та КП "Чкаловське ЖКЭУ-2013" досі не вирішили питання щодо оформлення правонаступництва за борговими зобов’язаннями з оплати спожитого газу відповідно до статті 22 Закону України "Про теплопостачання", - зауважили в Нафтогазі.

У відомстві зазначили, що попередні і діючі користувачі котелень повинні надати в компанію відповідні документи з обов’язковим розподілом сум заборгованості за договорами постачання природного газу, за якими вони утворилися.

Без врегулювання цієї ситуації НАК «Нафтогаз України» юридично не може підписати договір про постачання газу з підприємствами.

Наразі вже 99% міст та селищ України розпочали опалювальний сезон, які не мають критичних боргів та інших проблем.

Серед критичних боржників залишається 28 підприємств теплокомуненерго, які досі мають проблеми з виплатами, що перешкоджає повноцінному старту опалювального сезону у 15 населених пунктах. Про це свідчать оперативні дані НАК «Нафтогаз України» про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).

Впродовж тижня критичні борги виплатило 10 виробників тепла, що повністю врегулювало ситуацію в 9 населених пунктах.

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Станом на 3 листопада 2020 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" становить близько 43,2 млрд грн. Заборгованість регіональних газозбутових підприємств становить близько 23,6 млрд грн.

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