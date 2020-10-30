Підприємства ТКЕ з 13 областей не мають критичних боргів перед Нафтогазом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
«За тиждень ще 10 підприємств ТКЕ встигло підготуватись до опалювального сезону, кількість критичних боржників знизилась з 47 до 38. Натомість підприємства ТКЕ у 24 населених пунктах досі мають критичні борги за газ, що ставить під загрозу старт опалювального сезону для їхніх клієнтів», - йдеться у повідомленні.
Окрім столиці, боржники також залишаються у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях. Нафтогаз закликає засновників відповідних підприємств ТКЕ, серед яких більшість – місцеві органи самоврядування, вирішити проблему та захисти мешканців.
Як нагадали у Нафтогазі, для отримання газу підприємство теплокомуненерго (ТКЕ) має виконати обов’язкові умови постачання газу, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867. До таких умов, зокрема, належить підписання договору з Нафтогазом відповідно до законодавства, а також виконання однієї з трьох наведених нижче умов: дотримання рівня розрахунків не нижче 90% за усіма укладеними з НАК «Нафтогаз України» договорами (без урахування штрафних санкцій). Для виробника теплової та електричної енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна, не нижче 60% або укладення та виконання договору з НАК «Нафтогаз України» про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим договором у межах реалізації Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» або подання та виконання виробником погодженого виконавчим органом відповідної місцевої ради графіка погашення заборгованості, а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ.