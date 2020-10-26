Нафтогаз назвав оптову ціну газу для виробників на жовтень

У жовтні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, який НАК «Нафтогаз України» постачає у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становить 5374,1 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ та витрат на транспортування магістральними і розподільними трубопроводами).

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу, передає Укрінформ.

«Ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах. За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26% через підвищення попиту. Проте завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні, ціна газу для виробників тепла у жовтні зросла порівняно з минулим місяцем на 24% (4318,99 грн за тис. кубометрів у вересні - ред.)», - відзначили у НАК.

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Як повідомлялося, Нафтогаз до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867 (із змінами та доповненнями), та уклали відповідні договори постачання природного газу.