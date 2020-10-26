Нафтогаз назвав оптову ціну газу для виробників на жовтень
Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу, передає Укрінформ.
«Ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах. За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26% через підвищення попиту. Проте завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні, ціна газу для виробників тепла у жовтні зросла порівняно з минулим місяцем на 24% (4318,99 грн за тис. кубометрів у вересні - ред.)», - відзначили у НАК.
Як повідомлялося, Нафтогаз до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867 (із змінами та доповненнями), та уклали відповідні договори постачання природного газу.