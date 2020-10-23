Оператор ГТС України звітує про готовність до опалювального сезону

ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) в повному обсязі виконало планові роботи на об’єктах газотранспортної системи для стабільного проходження опалювального сезону 2020/2021 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що для безперебійного транспортування газу компанія здійснила капітальний ремонт більш як 28 км трубопроводів, поточний ремонт 39 станцій катодного електрохімзахисту, провела обстеження 345 надводних і 605 підводних переходів трубопроводів через водойми, відремонтувала 73 газорозподільні станції (ГРС), 388 систем автоматичного контролю і сигналізації на ГРС і 36 – на компресорних станціях.

Також було придбано необхідні хімреагенти та паливно-мастильні матеріали, відремонтовано автотранспортні засоби, проведено обстеження котлів, кабельних ліній електропередач, теплотрас та зовнішнього протипожежного водогону.

Загалом виконано робіт та поставлено матеріалів майже на 330 млн грн.

«Компанія повністю виконала план з підготовки інфраструктури ГТС до опалювального сезону і 12 жовтня підписала Паспорт готовності до роботи в осінньо-зимовий період», – прокоментував головний інженер ОГТСУ Юрій Зябченко.

У пресслужбі нагадали, що це перший опалювальний сезон після лібералізації ринку природного газу для побутових споживачів. Так, Кабінет Міністрів своїм рішенням №467 від 10 червня 2020 року скасував Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) щодо постачання природного газу для домогосподарств, але продовжив його дію щодо підприємств - виробників теплової та електричної енергії. На ринку природного газу з’явився постачальник останньої надії (ПОН). Він зможе забезпечувати енергоресурсом споживача впродовж не більш як 60 днів.

Однак, додали у пресслужбі, якщо після закінчення строку надання послуг ПОНом споживач не знайде собі нового постачальника, то спожитий ним обсяг газу буде надходити з мережі облгазу без договору та підстави оплачувати такий обсяг. Тобто, оператор газорозподільчої системи (облгаз) фактично відбиратиме технологічний газ із систем ОГТСУ без гарантій оплати.

«На ринку газу досі залишаються невирішеними такі питання, як передача бази абонентів від постачальника, який не може виконувати свої обов’язки в силу різних обставин, до облгазу та до ПОН, а також врегулювання заборгованості споживачем після закінчення строку забезпечення газом від ПОН», – застерігає Ольга Бєлькова, директор ОГТСУ з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на початок четвертого кварталу 2020 року, заборгованість операторів газорозподільчих мереж (облгазів) перед ОГТСУ становить 1 020 млн грн і має тенденцію до зростання з початком нового опалювального сезону. Цей борг накопичився з початку нинішнього року.

Крім того, існує заборгованість регіональних газозбутових підприємств перед НАК "Нафтогаз України", на 20 жовтня це близько 23,6 млрд грн.