Облгази на початку опалювального сезону мають боргів на понад 1 мільярд

За підсумками трьох кварталів 2020 року оператори газорозподільних мереж створили негативні небаланси на суму 1 357 млн грн, відібравши технологічний газ з газотранспортної системи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ТОВ "Оператор ГТС України".

«Станом на початок четвертого кварталу сплачено всього 25% боргу, або 337 млн грн. Заборгованість Операторів ГРМ перед ОГТСУ становить 1 020 млн грн і має тенденцію до зростання з початком нового опалювального сезону», - йдеться у повідомленні.

У Оператора ГТС зауважили, що динаміки накопичення заборгованості свідчить про пряму залежність від сезонного фактору: в першому кварталі 2020 року, тобто в попередній опалювальний сезон, оператори ГРМ утворили негативних небалансів на 1 129 млн грн, сплативши лише 28 млн грн (2%). У другому і третьому кварталах обсяги накопичення негативних небалансів значно зменшилися, хоча це практично не вплинуло на погашення загальної заборгованості: за 9 місяців ОГРМ скоротили її лише на 82 млн грн (7%).

«Наразі лише кожен п’ятий оператор ГРМ своєчасно розраховується з Оператором ГТС України за газ, відібраний з системи магістральних газопроводів. Враховуючи старт опалювального сезону, ми очікуємо значне зростання заборгованості у четвертому кварталі. Це істотно вплине на фінансову стабільність Оператора ГТС, і може призвести до втрат компанії», – зазначив комерційний директор ОГТСУ Євген Тодоров.

На сьогодні найбільшими боржниками залишаються: Київоблгаз – 74 млн грн, Кіровоградгаз – 78 мл грн, Донецькоблгаз – 111 млн грн, Тернопільміськгаз – 180 млн грн, Луганськгаз – 274 млн грн. Заборгованість ще 27 підприємств становить до 50 млн грн.

Не мають заборгованості перед ОГТСУ лише 9 ОГРМ з 41, працюючих на ринку природного газу: Чернівцігаз, Чернігівгаз, Дніпропетровськгаз, Рівнегаз, Маріупольгаз, Лубнигаз, Кременчукгаз, Черкасигаз, Газпостачсервіс.