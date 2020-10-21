ОГТСУ оскаржить ухвалу суду, яка зменшує гарантоване забезпечення замовників послуг

ТОВ «Оператор ГТС України» звернулося до суду щодо оскарження ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 6 жовтня 2020 року про забезпечення адміністративного позову ТОВ «ЄГАЗ» до енергетичного регулятора.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ, передає Укрінформ.

«Ухвала суду зупиняє вимогу Кодексу ГТС України до оператора ГТС в частині не прийняття фінансового забезпечення у вигляді банківської гарантії, виданої банком, який не віднесено Національним банком України до переліку системно важливих банків, а також в частині положень, які регулюють порядок визначення розміру фінансового забезпечення», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього рішення ОГТСУ буде змушений приймати як фінансове забезпечення банківські гарантії, видані банками, чиї активи не є співставними з можливим розміром боргу.

«Підхід до визначення розміру фінансового забезпечення, який можливо доведеться застосовувати відповідно до ухвали суду, не покриває ймовірних ризиків нанесення збитків оператору газотранспортної системи, оскільки забезпечує лише 1/50 частину від можливого максимального обсягу плати за добовий небаланс замовника послуг транспортування. Це прямий шлях до зростання несплати замовником послуг транспортування за утворені ним обсяги негативних небалансів газу в газотранспортній системі, що істотно вплине на фінансову стабільність Оператора ГТС, і, як наслідок, може призвести до його технічної неспроможності», - наголосили в ОГТСУ.

При цьому, ухвала буде застосована тільки до низки окремих регіональних газозбутових організацій, які працюють під брендом РГК Дмитра Фірташа: ТОВ «ЄГАЗ», «Вінницягаз збут», «Волиньгаз збут», «Дніпропетровськгаз збут», «Житомиргаз збут», «Закарпатгаз збут», «Запоріжгаз збут», «Івано-Франківськгаз збут», «Київоблгаз збут», «Львівгаз збут», «Миколаївгаз збут», «Рівнегаз збут», «Сумигаз збут», «Харківгаз збут», «Хмельницькгаз збут», «Чернівцігаз збут», «Чернігівгаз збут».

«Зважаючи, що ОГТСУ не є безпосередньо стороною в ухвалі суду, ми окремо звернулися до НКРЕКП щодо надання роз’яснень, яким чином може бути виконана ця ухвала. Фактично, вона створює преференції для однієї з груп гравців на ринку газу. Її виконання може призвести до застосування різних підходів до гравців ринку, що є порушенням Закону України «Про ринок природного газу» та антимонопольного законодавства. Нагадаємо, що відповідно до ст. 3 Закону України «Про ринок природного газу», ринок функціонує за принципом забезпечення рівних прав на доступ до газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ, установок LNG. Також ст. 35 Закону України «Про ринок природного газу» встановлено, що правила балансування повинні бути справедливими, недискримінаційними, прозорими та обумовленими об’єктивними чинниками», - додали в ОГТСУ.

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Як повідомлялося, у період з травня по серпень 2020 року ряд трейдерів створили штучні небаланси у розмірі майже 1,3 млрд кубометрів газу, що призвело до ризиків надійного функціонування газотранспортної системи. Зміни, прийняті регулятором до Кодексу ГТС у серпні 2020 року, допомогли зупинити штучне створення замовниками послуг транспортування негативних небалансів. ОГТСУ повністю підтримує постанову НКРЕКП №1611 від 26 серпня 2020 року, якою впроваджуються додаткові економічні стимули для учасників ринку газу самостійно щодобово збалансовувати свої надходження та відбір газу з ГТС.