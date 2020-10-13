Оператор ГТС приєднався до європейського меморандуму про ринок газу

ТОВ "Оператор ГТС України" приєднався до меморандуму з Секретаріатом Енергетичного співтовариства ЄС для розвитку ліквідного ринку короткострокових стандартизованих продуктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ТОВ "ОГТСУ".

"Оператор ГТС України доєднався до Секретаріату Енергетичного Співтовариства ЄС, НКРЕКП та Української енергетичної біржі в меморандумі про співпрацю щодо створення, розвитку та підвищення ліквідності короткострокового ринку природного газу в Україні. Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС сприятиме досягненню мети та відповідатиме за моніторинг належного впровадження нормативної бази ЄС при створенні ринку та технічну підтримку Української енергетичної біржі", - йдеться у повідомленні.

Сторони очікують, що вже скоро на платформі однієї із провідних торговельних бірж (мова йде про Українську енергетичну біржу, - ред.) будуть впроваджені механізми реалізації купівлі та продажу короткострокових стандартизованих продуктів, що дозволить учасникам ринку ефективно врегульовувати свої небаланси протягом доби.

"Ми вважаємо, що впровадження ринку короткострокових стандартизованих продуктів – це важлива передумова для розвитку прозорого та ліквідного ринку газу в Україні. Оператор ГТС націлений на ефективну співпрацю для запуску ринку короткострокових продуктів згідно з європейськими стандартами та практиками. Це сприятиме розвитку конкурентного середовища та матиме позитивний вплив на ліквідність ринку газу в цілому. Разом із тим, ми усвідомлюємо свою відповідальність у цій частині й активно співпрацюємо з усіма учасниками ринку для їх підготовки до нашого виходу на біржу для цілей балансування", – зазначила Ольга Бєлькова, директор з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями ОГТСУ.

За її словами, короткостроковий ринок газу буде можливим за умови підтримки парламентом законопроєкту №3176 в цілому найближчим часом - цим документом вносяться зміни до процесу публічних закупівель.

Як повідомлялося, Закон України «Про ринок природного газу» передбачає функціонування ринку на принципах вільної торгівлі природним газом з рівним ставленням до суб’єктів ринку та на засадах запобігання та усунення обмежень конкуренції, а Кодекс ГТС спрямований на підтримку розвитку конкурентного ринку короткострокових стандартизованих продуктів шляхом здійснення операцій з врегулювання небалансів оператором ГТС.

Фото: Нафтогаз