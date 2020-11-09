Пасажиропотік «Борисполя» знизився на 65%

Пасажиропотік міжнародного аеропорту «Бориспіль» становить понад 4,5 млн пасажирів за 10 місяців і знизився на 65%, порівняно з минулорічними показниками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє аеропорт «Бориспіль» у Фейсбуці.

«Тож, результати Міжнародного аеропорту «Бориспіль» за 10 місяців 2020 року виглядають наступним чином: 4 530 759 пасажирів (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість пасажирів зменшилась на 65%)», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за 10 місяців аеропорт обслуговував 435 538 трансферних пасажирів (кількість пасажирів зменшилась на 84,9%) і загалом 39 820 рейсів (кількість рейсів зменшилась на 57,9%).

Крім того, у жовтні пасажиропотік знизився на 67,3% порівняно з минулорічними показниками і становив 472 544 пасажирів.

У «Борисполі» зауважують, що показники підтверджують той факт, що кількість мандрівників об’єктивно зменшилась в усьому світі.

Як повідомляв Укрінформ, з 5 червня в Україні відновлено після карантинної заборони внутрішнє авіаційне сполучення, з 15 червня Україна відновила міжнародні авіарейси.