Украерорух завершив програму льотних перевірок для аеропорту «Бориспіль»

Фахівці авіакомпанії «Украерорух» виконали льотну перевірку наземних засобів радіотехнічного забезпечення та світлосигнального обладнання для Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт «Украероруху»

«За другим етапом обльотів за договором між Украерорухом та аеропортом екіпаж літака-лабораторії Beechcraft B300 (Super King Air 350) із реєстраційним номером UR-CWА здійснив льотну перевірку системи інструментального заходу на посадку ILS-410, світлосигнального обладнання з обома курсами та навігаційного радіомаяка VOR/DME. Таким чином, Украерорух повністю виконав умови договору на 2020 рік, яким передбачено обльоти загалом п’ятнадцяти засобів та систем», - йдеться у повідомленні.

Перший етап обльотів виконано у травні цього року.

Як повідомлялося, льотні перевірки наземних засобів є обов’язковими для сертифікації нового і контролю технічного стану наявного обладнання, яке забезпечує функціонування будь-якого аеропорту та безпеку злетів і посадок на летовищі.