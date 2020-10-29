Украерорух завершив програму льотних перевірок для аеропорту «Бориспіль»
Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт «Украероруху»
«За другим етапом обльотів за договором між Украерорухом та аеропортом екіпаж літака-лабораторії Beechcraft B300 (Super King Air 350) із реєстраційним номером UR-CWА здійснив льотну перевірку системи інструментального заходу на посадку ILS-410, світлосигнального обладнання з обома курсами та навігаційного радіомаяка VOR/DME. Таким чином, Украерорух повністю виконав умови договору на 2020 рік, яким передбачено обльоти загалом п’ятнадцяти засобів та систем», - йдеться у повідомленні.
Перший етап обльотів виконано у травні цього року.
Як повідомлялося, льотні перевірки наземних засобів є обов’язковими для сертифікації нового і контролю технічного стану наявного обладнання, яке забезпечує функціонування будь-якого аеропорту та безпеку злетів і посадок на летовищі.