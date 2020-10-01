Суд зобов'язав МАУ укласти стандартний договір з Украерорухом

Господарський суд міста Києва своїм рішенням від 30 вересня 2020 року задовольнив у повному обсязі позов Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украероруху) до української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» про врегулювання розбіжностей та зобов’язання МАУ укласти договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування на 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Украероруху у Фейсбуці.

Зазначається, що рішення суду підтвердило відповідність положень договору з надання аеронавігаційного обслуговування нормам чинного законодавства України, підтвердивши правильність позиції Украероруху стосовно того, що договір про аеронавігаційне обслуговування є стандартним для всіх авіаперевізників.

«Таким чином, спроба МАУ укладення договору з АНО (аеронавігаційного обслуговування - авт.) на «ексклюзивних» умовах судом визнана не була. Отже, у 2020 році, які і в 2019 році МАУ має укладений договір з АНО, що позбавляє авіакомпанію одного із інструментів для несплати боргу за АНО у 2020 році», - зауважують в Украерорусі.

У пресслужбі також підкреслюють, що фактично вказаним рішенням суд позбавив авіакомпанію одного із механізмів блокування сплати боргу за аеронавігаційне обслуговування.

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Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року Північний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу Украероруху та визнав укладеним договір між держпідприємством та компанією «Міжнародні авіалінії України» про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування за 2019 рік.

В Украерорусі також заявили, що МАУ на початку 2019 року відмовилась підписувати договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування через нібито дискримінаційні умови.

У листопаді 2019 року повідомлялося, що МАУ заборгувала Украероруху 1 млрд грн, проте ця сума включає і плату за надані послуги, і штрафні санкції, і поточні платежі.