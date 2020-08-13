Украерорух домігся через суд укладення договору з МАУ на своїх умовах

Державне підприємство обслуговування повітряного руху (Украерорух) через суд домоглося визнання укладеним договору з МАУ на своїх умовах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Украерорух у Фейсбук.

"Cуд підтвердив позицію Украероруху щодо укладання договору за аеронавігаційне обслуговування із авіакомпанією МАУ", - йдеться у повідомленні.

Згідно з коментарем в.о. начальника юридичного управління Украероруху Володимира Ємельянова для "Слідство.Інфо", Північний апеляційний господарський суд задовольнив скаргу Украероруху, а відтак визнав укладеним договір між держпідприємством та компанією "Міжнародні авіалінії України" про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування за 2019 рік.

"Даною постановою суд підтвердив правильність позиції Украероруху з приводу того, що договір про аеронавігаційне обслуговування є публічним договором приєднання, тобто стандартним для всіх авіаперевізників", - сказав Ємельянов.

Читайте також: Украерорух використає довгостроковий кредит ЄБРР для підтримки ліквідності

За словами в.о. начальника юридичного управління Украероруху, рішенням у цій справі суд фактично позбавив МАУ одного з інструментів для несплати боргу за аеронавігаційне обслуговування й наблизив решту судових спорів зі схожим предметом до логічного завершення - сплати.

В Украерорусі також повідомили, що МАУ на початку 2019 року відмовилась підписувати договір про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування через нібито дискримінаційні умови.

У листопаді 2019 року повідомлялося, що МАУ заборгувала Украероруху 1 млрд грн, проте ця сума включає і плату за надані послуги, і штрафні санкції, і поточні платежі.