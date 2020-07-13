Украерорух використає довгостроковий кредит ЄБРР для підтримки ліквідності

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) використає кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для поповнення обігових коштів.

На цьому наголосив керівник Украероруху Андрій Ярмак, інформує пресслужба відомства.

"Цільовим призначенням кредиту буде поповнення обігових коштів на виплату фонду оплати праці, сплату обов’язкових платежів та фінансування критично важливих для провайдера аеронавігаційних послуг операційних витрат", – зазначив Ярмак.

За його словами, кредит від ЄБРР, який розрахований на три роки, дасть можливість сформувати певний запас міцності для поступового виходу підприємства із кризи та стане запорукою якісного виконання функцій стратегічно важливого підприємства у повному обсязі.

Він зауважив, що Украерорух не фінансується з державного бюджету, а лише за рахунок власних коштів, отриманих за надане авіакомпаніям аеронавігаційне обслуговування. Через кризу галузі підприємтсво опинилося перед загрозою втрати можливості підтримувати операційну діяльність та виконувати соціальні зобов’язання перед працівниками.

"На відміну від авіакомпаній, провайдер аеронавігаційного обслуговування не може зупиняти свою діяльність, адже є частиною критичної інфраструктури для держави. Необхідно забезпечувати його безперебійну роботу, щоб гарантувати належний рівень безпеки польотів в українському небі", - підкреслив Ярмак.

Украерорух уже запровадив низку антикризових заходів, спрямованих на скорочення операційних та експлуатаційних витрат до мінімально можливого рівня, що не впливає на безпеку аеронавігаційного обслуговування. Проте прогнозовані втрати грошових потоків у 2020 році призведуть до дефіциту обігових коштів для фінансування діяльності протягом наступних місяців.

У держпідприємстві зауважили, що подальший середньо- та довгостроковий прогнози для України щодо відновлення кількості польотів у повітряному просторі країни коливаються між позитивними темпами відновлення, що досягають 75% трафіку 2019 року до кінця 2020 року, і тривалим повільним відновленням протягом 3 років.

Як повідомлялося, 10 липня 2020 р. угоду про надання кредиту на суму 25 мільйонів євро підписали асоційований директор, заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький та керівник Украероруху Андрій Ярмак у присутності міністра інфраструктури Владислава Криклія в Міністерстві інфраструктури України.