Антимонопольний комітет отримав тимчасову очільницю

Із 6 липня перша заступниця голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) – державна уповноважена Ольга Піщанська починає виконувати обов'язки голови АМКУ.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Від сьогодні (6 липня – ред.) в.о. голови АМКУ є перша заступниця голови – державна уповноважена Ольга Піщанська", - йдеться у повідомленні.

На сайті комітету вказано, що Піщанська була призначена на посаду першого заступника голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого указом Президента України від 2 вересня 2019 року. До цього вона обіймала посаду комерційного директора ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

З грудня 2016 року по серпень 2019 року Піщанська працювала директором ТОВ "Закупівельні рішення".

Піщанська у 1997 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю промислове та цивільне будівництво, а у 2001 році здобула ступінь магістра економіки підприємництва у Київському національному економічному університеті.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 липня 2020 року звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету України, який очолював АМКУ з 2015 року.