АМКУ оштрафував фармкомпанію на пів мільйона за рекламу ліків "від коронавірусу"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію ТОВ "Юрія-фарм" на 528 млн грн за поширення у рекламному ролику свого препарата неправдивої інформації про його здатність боротися з коронавірусами.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Антимонопольний комітет прийняв рішення визнати, що ТОВ «Юрія-фарм» вчинило порушення, передбачене статтею 15 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді повідомлення неправдивих відомостей у рекламному ролику лікарського засобу «Декасан» без належного обґрунтування відповідно до чинного законодавства. Зокрема, без наявності офіційних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо його застосування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такими діями підприємство порушило конкурентне законодавство, вводило в оману споживачів та могло отримало конкурентну перевагу над іншими виробниками лікарських засобів, які не поширювали неправдивих відомостей про лікувальні властивості власних препаратів.

За це порушення на ТОВ «Юрія-фарм» накладено штраф у розмірі 528 тисяч гривень. Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Порушення було виявлено на ТВ каналі 1+1 ролик засобу «Декасан», у якому поширювалась інформація, що він «Діє на всі складні віруси, включаючи коронавіруси!» у межах постійного моніторингу порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у рекламі лікарських засобів.

В АМКУ підкреслили, що жодної інформації про такі властивості не було в інструкції «Декасану». Так само були відсутні будь-які клінічні дослідження, які б підтвердили лікувальний або профілактичний ефект препарату щодо хвороби COVID-19. Окрім цього, дані про лікування або профілактику коронавірусу цим засобом не відповідають офіційній інформації Всесвітньої організації охорони здоров’я і Міністерства охорони здоров’я України.