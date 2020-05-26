У САП заявляють, що запобігли розкраданню майна орієнтовно на 80 мільйонів

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляють, що разом з НАБУ запобігли розтраті майна акціонерного товариства «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», яке належить державі, орієнтовно на 80 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.

“Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно із Національним антикорупційним бюро України запобігли розтраті майна акціонерного товариства "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", яке належить державі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 22 травня 2020 року до НАБУ надійшла заява від нового керівництва цього акціонерного товариства, у якій йшлося, що всупереч його розпорядженню, 23 травня 2020 року у порту Одеси відбудеться завантаження транспортного корабля 20 метричними тоннами ільменітового концентрату, орієнтовною вартістю 80 млн гривень, на користь компанії нерезидента.

“Проте встановлено, що іноземна компанія вже заборгувала АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" близько 300 млн гривень. Аналіз зовнішньо-економічних відносин із компанією нерезидентом засвідчив, що контрактні відносини містять суттєвий дисбаланс інтересів державного підприємства, оскільки у контрактах наявні положення про необґрунтовану відстрочку платежів та занижену вартість продукції підприємства”, - поінформували у САП.

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Повідомляється, що з метою запобігання безпідставного відчуження майна АТ «ОГХК» 22 травня 2020 року рішенням директора НАБУ, погодженого із прокурором САП, на ільменітову руду накладено тимчасовий арешт та припинено її відвантаження.

“25 травня 2020 року Вищим антикорупційним судом погоджено клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокурори про заборону відчуження ільменітові руди на користь відповідної компанії нерезидента”, - уточнюється у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному за ч. 5 ст. 191 КК України триває.