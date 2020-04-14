В Україні просять повернути до бюджету кошти на програму "Доступне житло"
На цьому наголосив голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву ” (Держмолодьжитло) Сергій Комнатний у Facebook.
"В умовах кризи основний акцент у видатках бюджету зроблено на соціальні виплати, пенсії та витрати на потреби медицини, в т.ч. створення Фонду боротьби з COVID-2019. Такий підхід повністю зрозумілий. Водночас, вважаємо категорично неприйнятною фактичну відмову державної влади від підтримки громадян України у їх забезпеченні житлом. Йдеться про відсутність у новій версії Держбюджету 100 млн грн, які досі були передбачені на програму «Доступне житло»", - написав Комнатний.
Він також висловив сподівання на те, що економіка країни відновиться після пандемії, а ухвалені зміни до Державного бюджету-2020 будуть переглянуті.
"Запевняю: ми не зупинимо роботу з центральними органами влади, продовжимо переконувати чиновників і депутатів до завершення 2020 року повернути до бюджету кошти, які передбачалися на програму «Доступне житло», та відновити молодіжне житлове кредитування", - зазначив Комнатний.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня ухвалила зміни до Державного бюджету України на 2020 рік, якими передбачено скоротити дохідну частину на 119,75 млрд грн, а видаткову - збільшити на 82,4 млрд грн.
Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла було відновлено у 2017 році. Вона передбачає для переселенців і учасників АТО/ООС 50% фінансування державою вартості житла.