В Україні просять повернути до бюджету кошти на програму "Доступне житло"

У Державному бюджеті на 2020 рік, до якого напередодні було внесено зміни, більше не передбачено 100 млн грн на програму "Доступне житло", однак Держмолодьжитло докладе всіх зусиль, аби до кінця року переглянути ці зміни.

На цьому наголосив голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву ” (Держмолодьжитло) Сергій Комнатний у Facebook.

"В умовах кризи основний акцент у видатках бюджету зроблено на соціальні виплати, пенсії та витрати на потреби медицини, в т.ч. створення Фонду боротьби з COVID-2019. Такий підхід повністю зрозумілий. Водночас, вважаємо категорично неприйнятною фактичну відмову державної влади від підтримки громадян України у їх забезпеченні житлом. Йдеться про відсутність у новій версії Держбюджету 100 млн грн, які досі були передбачені на програму «Доступне житло»", - написав Комнатний.

Він також висловив сподівання на те, що економіка країни відновиться після пандемії, а ухвалені зміни до Державного бюджету-2020 будуть переглянуті.

"Запевняю: ми не зупинимо роботу з центральними органами влади, продовжимо переконувати чиновників і депутатів до завершення 2020 року повернути до бюджету кошти, які передбачалися на програму «Доступне житло», та відновити молодіжне житлове кредитування", - зазначив Комнатний.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня ухвалила зміни до Державного бюджету України на 2020 рік, якими передбачено скоротити дохідну частину на 119,75 млрд грн, а видаткову - збільшити на 82,4 млрд грн.

Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла було відновлено у 2017 році. Вона передбачає для переселенців і учасників АТО/ООС 50% фінансування державою вартості житла.