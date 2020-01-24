Житло для українців: уряд працює над програмою для окремих категорій громадян

За дорученням Прем‘єр-міністра України Олексія Гончарука була створена міжвідомча робоча група для розробки державної житлової програми для окремих категорій громадян.

Про це розповів голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву ” Сергій Комнатний під час зустрічі з журналістами 24 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Було дано доручення Прем’єром, була створена робоча група, очолює її міністр економіки Милованов, туди входять всі центральні органи виконавчої влади, які є дотичними до галузі...Ми працюємо над концепцією комплексної державної житлової програми для окремих категорій громадян”, - розповів Комнатний.

Він додав, що програмою буде чітко передбачено те, які категорії громадян України на яку державну підтримку мають право, що їм необхідно зробити для участі в такій програмі і який державний орган буде її реалізовувати.

За словами Комнатного, програма буде розроблена або на 3, або на 5 років. Її кінцевою метою є забезпечення 50 тис. українських сімей житлом.

Посадовець зазначив, що комплексна державна програма має бути затверджена урядом до кінця І півріччя 2020 року, після цього будуть ухвалені відповідні зміни до Державного бюджету України.