Житло для українців: уряд працює над програмою для окремих категорій громадян
Про це розповів голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву ” Сергій Комнатний під час зустрічі з журналістами 24 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Було дано доручення Прем’єром, була створена робоча група, очолює її міністр економіки Милованов, туди входять всі центральні органи виконавчої влади, які є дотичними до галузі...Ми працюємо над концепцією комплексної державної житлової програми для окремих категорій громадян”, - розповів Комнатний.
Він додав, що програмою буде чітко передбачено те, які категорії громадян України на яку державну підтримку мають право, що їм необхідно зробити для участі в такій програмі і який державний орган буде її реалізовувати.
За словами Комнатного, програма буде розроблена або на 3, або на 5 років. Її кінцевою метою є забезпечення 50 тис. українських сімей житлом.
Посадовець зазначив, що комплексна державна програма має бути затверджена урядом до кінця І півріччя 2020 року, після цього будуть ухвалені відповідні зміни до Державного бюджету України.