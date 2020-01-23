Житло для учасників бойових дій: у Луганську йдуть перемовини з китайськими інвесторами

Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай має на меті залучити китайських інвесторів до житлового будівництва в області.

Про це він заявив під час селекторної наради з питань забезпечення житлом осіб, які брали участь в АТО, а також внутрішньо переміщених осіб, повідомляє пресслужба обладміністрації.

«Захід відбувся під головуванням першого заступника міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Антона Колумбета. Очільник області повідомив, що у зв’язку зі складною ситуацією на Донбасі, в Луганській області практично не будується житло, а забудовники, які тут залишились, завищують ціни», - йдеться в повідомленні.

Наразі Гайдай веде перемовини з китайськими інвесторами, які можуть побудувати багатоповерхівки блоковою системою за цілком доступними цінами. Невдовзі відбудеться презентація проєкта.

«Питання щодо забезпечення житлом учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб є пріоритетним для держави. Наразі в Україні нараховується більше 20 тис. учасників бойових дій, які не забезпечені житлом, але це тільки ті, хто стоїть на квартирному обліку. І приблизно 400 тис. сімей-переселенців», – зазначив Колумбет.

Читайте також: Близько половини ветеранів війни на Донбасі почуваються ізольованими від суспільства

Також він повідомив, що Президент України Володимир Зеленський доручив провести зустрічі представників місцевих влад, територіальних громад із забудовниками стосовно механізму передачі землі для будівництва житлових комплексів. Тобто, місцева влада виділяє земельну ділянку, а забудовник, отримавши її, будує житло.

У свою чергу, Гайдай запропонував знайти варіанти для спрощення видачі житла для учасників АТО/ООС та ВПО.