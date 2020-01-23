Близько половини ветеранів війни на Донбасі почуваються ізольованими від суспільства

Майже половина ветеранів зазнавали упередженого або несправедливого ставлення з боку співгромадян.

Про це йдеться в результатах дослідження "Життя після конфлікту: опитування щодо соціально-демографічних та соціально-економічних характеристик ветеранів конфлікту на Сході України та їхніх сімей" від Міжнародної організації з міграції, які є в розпорядженні Укрінформу.

"Майже половина респондентів повідомили про упереджене або несправедливе ставлення до ветеранів з боку представників різних груп суспільства, зокрема вони зазнали такого ставлення при здійсненні свого права на безкоштовне користування громадським транспортом або під час отримання медичних або адміністративних послуг", - йдеться у результатах дослідження.

Так, 49% респондентів мали досвід із, принаймні, одним випадком упередженого або несправедливого ставлення: 31% опитаних зазначили, що такий випадок стався у транспорті, 14% - при отриманні медичних послуг, 11% - при реєстрації на отримання пільг для ветеранів та їхніх сімей, 10% - при отриманні адміністративних послуг в установах соціального захисту (респонденти мали можливість обрати кілька варіантів відповіді).

"Опитування ветеранів продемонструвало, що вони почуваються ізольованими від суспільства й мають міцну самоідентифікацію зі своєю референтною групою. Велика частка респондентів погодилася з думкою, що ветеранів можуть зрозуміти лише ті люди, котрі хоч якось пов’язані з особами, що мають військовий досвід",- зазначається у результатах дослідження.

У визначенні оцінки впливу військового досвіду та реінтеграції 78% ветеранів погодились із тезою "громадяни не розуміють, що в країні йде збройний конфлікт". 74% опитаних погодилися з тим, що участь у воєнних діях "назавжди змінила їхнє життя", а 73% - погодились із твердженням "лише ті, хто самі брали участь у бойових діях, здатні зрозуміти ветеранів". 66% опитаних згодні, що "у мирному житті порушуються права ветеранів", а 32% опитаних ветеранів зазначили, що відчувають себе "відірваними від основної частини суспільства".

Дослідження "Життя після конфлікту: опитування щодо соціально-демографічних та соціально-економічних характеристик ветеранів конфлікту на Сході України та їхніх сімей" проводилося впродовж липня-жовтня 2019 року.

В рамках дослідження було опитано 2 530 респондентів, включно з ветеранами та членами їхніх сімей, у Києві та Київській області, а також Дніпропетровській і Львівській областях, де концентрація ветеранів є найбільшою.

1 780 інтерв’ю проведено з ветеранами, які безпосередньо брали участь у виконанні бойових завдань на сході України (Донецька/Луганська області) з квітня 2014 року; 750 інтерв’ю проведено з членами сімей ветеранів (дружинами, чоловіками або партнерами, з якими ветерани ведуть спільне господарство).

Відбір респондентів здійснювався із застосуванням методу "снігової кулі". Дослідження також доповнене результатами аналізу обговорень у фокус-групах.