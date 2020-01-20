Коляда: Ми самостійно визначатимемо заклади для реабілітації ветеранів

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України буде самостійно визначати всіх суб'єктів-надавачів послуг з реабілітації ветеранам та членам їхніх родин.

Про це очільниця відомства Оксана Коляда заявила під час наради із представниками Житомирської облдержадміністрації, ветеранами, членами їхніх родин та ветеранськими громадськими організаціями, повідомляється на Урядовому порталі.

"Ми самі будемо визначати, які медичні заклади будуть надавати послуги, а ми будемо їх сплачувати. В державі на цей рік передбачена достатня сума на заходи з психологічної реабілітації, яку ми будемо сплачувати за дійсно якісну допомогу", – зазначила Коляда.

Вона також звернулась до представників обласної влади з пропозицією повернути відділенню обласного медичного центру вертебрології і реабілітації назву "Відділення для учасників бойових дій", а відтак надати можливість направляти на лікування та реабілітацію туди ветеранів не лише з області, а й з усієї України.

"Це нещодавно відремонтований центр, де є якісне обладнання та фахівці. За рівнем тих послуг, які там надаються, це один з кращих таких центрів в Україні. Ми готові направляти туди ветеранів з усієї країни та сплачувати за послуги, які їм там надаватимуться. У цьому відділенні ветерани зможуть отримати спектр послуг з лікування та відновлення опорно-рухового апарату та психологічну підтримку", – наголосила міністр.

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Перший заступник голови Житомирської облдержадміністрації Володимир Федоренко запевнив, що це можливо зробити і пообіцяв взяти на контроль це питання.

Фото: kmu.gov.ua