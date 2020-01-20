Для військових і родин загиблих захисників розвиватимуть три реабілітаційні центри

В Україні планують розвивати три реабілітаційні центри, в яких надаватимуть допомогу військовим, а також родинам загиблих захисників.

Про це у Житомирі під час спілкування з родинами загиблих військових повідомила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми попросили Міністерство охорони здоров’я віддати нам 3 реабілітаційні центри і проводимо аудит всіх ветеранських шпиталів. Ці центри будуть розвиватися нами за допомогою міжнародних партнерів як спеціалізовані заклади. Вони будуть надпотужними, показовими і якісними», - зауважила Коляда.

За її словами, один з них, у Циблях на Київщині, буде загального характеру. У Клевані на Рівненщині заплановано відкриття всеукраїнського центру реабілітації для військових — це буде відділ нейротравм, а центр «Лісова поляна» зосереджуватиметься на захисті ментального здоров’я.

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«Ми зараз готуємо великий інвестиційний проєкт і шукаємо фінансування на відкриття національного ветеранського шпиталю, який надаватиме допомогу і родинам загиблих», - додала міністр.