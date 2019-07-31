Восени в Україні буде новий бізнес-омбудсмен

Нинішній член польського парламенту Марчін Свенчицький замінить Альгірдаса Шемету на посаді бізнес-омбудсмена в Україні восени поточного року.

Про це на пресконференції сказав бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пан Марчін (Свенчицький — ред.) приступить до роботи вже восени, і я завершу свою діяльність в Україні", - сказав Шемета.

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Як повідомлялося, у лютому 2019 року бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив про своє рішення не подовжувати контракту, який закінчився у травні 2019 року, проте потім погодився залишитися на посаді до жовтня.