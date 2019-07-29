Україна буде серед пріоритетів польського головування у Радбезі ООН

Питання безпеки в Україні буде одним з пріоритетів місячного головування Польщі в Раді Безпеки ООН у серпні.

На цьому під час зустрічі з журналістами у Варшаві наголосив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Маємо деяку динаміку політичного процесу в Україні. Ми підтримуємо дії Президента Зеленського і його партії щодо реформування країни і гарантування миру", - зазначив Чапутович.

Він нагадав, що дії Польщі як непостійного члена Радбезу ООН вже мали практичний вимір в українському напрямку. Зокрема, Варшава ініціювала призначення спецпредставника генсека ООН з питань України.

"Це поки що не прийнято, але дискусія триває", - зауважив глава польської дипломатії.

Чапутович підкреслив, що під час місячного головування в Радбезі ООН Польща планує нагадати про чергову річницю російської агресії у Грузії.

"Цей день було встановлено шляхом прийнятої резолюції за нашою ініціативою", - констатував Чапутович.

За його словами, серед пріоритетів Польського головування в ООН у серпні буде зміцнення ролі міжнародного права у світі, захист цивільного населення у збройних конфліктах і питання безпеки в європейському регіоні.

Чапутович також поінформував, що Польща подаватиме свою кандидатуру до Ради ООН з прав людини на 2020-2022 роки.

Польща є непостійним членом Ради Безпеки ООН упродовж 2018-2019 років.