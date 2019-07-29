Чапутович вважає, що "нормандський формат" не приніс бажаних результатів

Нормандський формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі не приніс бажаних результатів і його потрібно розширити, можливо за рахунок США і Великої Британії.

Таку думку в понеділок у Варшаві під час зустрічі з журналістами висловив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Потрібно подумати над інституцією, яка б займалася розв’язанням цього конфлікту. З нашої перспективи "нормандський формат" не приніс бажаних результатів, Росія не виконує Мінських домовленостей. Можливо варто подумати над пропозицією Президента України і розширити "нормандський формат" за рахунок США і Великої Британії", - заявив Чапутович.

Він висловив думку, що це може бути хорошим виходом із ситуації в умовах недієздатності "нормандського формату" і відсутності перспектив.