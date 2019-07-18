Росія не бачить сенсу розширювати "нормандський формат" - Лавров

Міністри закордонних справ Німеччини Гайко Маас і Росії Сергій Лавров обговорили тему майбутнього саміту Нормандської четвірки.

Про це вони повідомили у четвер після переговорів в містечку Кьонігсвінтер неподалік Бонна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Питання саміту в "нормандському форматі" справді нами обговорювалося. Ми обидва дотримуємося думки в принципі про те, що така зустріч має бути добре підготовлена, щоби після неї були результати", - сказав Маас.

Він назвав "нормандський формат" дуже хорошим, який має працювати задля того, щоби наповнити новим життям мінський процес.

Лавров заявив, що умовою проведення зустрічі на вищому рівні має бути виконання домовленостей, досягнутих на попередній. У жовтні 2016 рок, нагадав він, домовлялися про розведення в трьох пунктах, а також про вирішення надання особливого статусу Донбасу через формулу Штайнмаєра.

Російський міністр звинуватив Київ у "категоричному" блокуванні всіх спроб Москви "разом з Донецьком і Луганськом" добитися реальних кроків. Зараз, за його оцінкою робота Тристоронньої контактної групи активізувала та провела кілька засідань, серед яких остання була найбільш результативною за всю історію існування структури.

Також Лавров прокоментував ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо розширення формату за рахунок США та Великої Британії так: "Ми виходимо з того, що формат узгоджений, він має шанс у нових умовах просунутися вперед, важливо не розпорошувати увагу".

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Маас, коментуючи вчорашнє рішення Москви розширити коло українців, якім Росія готова надавати паспорти, назвав його "не тим заходом, який може привести нас у правильному напрямку". Натомість Лавров заявив, що його "дивує таких однобокий упереджений підхід до проблеми".

Зустріч, яка проходила на полях Петербурзького діалогу, стала першою подібною за останні 6 років. Після агресії Росії в 2014 році діалоги відбувалися виключно за участі представників громадянського суспільства та експертів.

Фото: dpa