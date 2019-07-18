Берлін побачив позитивні зрушення у виконанні Мінських угод

Берлін побачив позитивні зрушення у виконанні Мінських угод

Укрінформ
У Німеччині вважають, що останнім часом у просуванні Мінського процесу з’явилися позитивні сигнали.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у четвер після переговорів в містечку Кьонігсвінтер неподалік Бонна з російським міністром Сергієм Лавровим, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Після виборів Президента Зеленського є позитивні сигнали", - сказав Маас.

Як приклад він навів розведення військ у Станиці Луганської та перемир’я, яке має розпочатися в неділю.

"Це показує нам, що подальші кроки можливі, і ми хочемо над цим працювати. Тепер нам потрібні конструктивні внески — особливо з боку Росії", - сказав німецький дипломат, додавши, що у Мінському процесі дуже довго була пауза. 

Маас зазначив, що є теми, по яких у Берліна та Москви дуже різна точка зору. До таких тем він відніс Донбас та Крим, про що йшлося сьогодні. Але, на його думку, і при наявності таких розбіжностей треба намагатися зближувати крок за кроком позиції.

Глава МЗС Німеччини знову закликав Москву звільнити захоплених українських моряків.

Він також звернув увагу на те, що у неділю в Україні відбудуться парламентські вибори, після чого буде сформований новий уряд, і висловив сподівання, що буде сформована чітка більшість, яка сприятиме просування процесу виконання Мінських домовленостей.

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Лавров зі свого боку заявив, що розраховує на те, що нове керівництво України «на відміну від режиму Порошенка буде по-чесному виконувати Мінські домовленості».

Зустріч проходила на полях "Петербурзького діалогу", який є постійним німецько-російським цивільно-правовим дискусійним форумом, утвореним в 2001 році ексканцлером ФРН Герхардом Шредером і президентом Росії Володимиром Путіним. Міністри закордонних справ вперше приїхали на цей форум за останні 6 років.

Фото: dpa

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