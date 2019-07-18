Берлін побачив позитивні зрушення у виконанні Мінських угод

У Німеччині вважають, що останнім часом у просуванні Мінського процесу з’явилися позитивні сигнали.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у четвер після переговорів в містечку Кьонігсвінтер неподалік Бонна з російським міністром Сергієм Лавровим, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Після виборів Президента Зеленського є позитивні сигнали", - сказав Маас.

Як приклад він навів розведення військ у Станиці Луганської та перемир’я, яке має розпочатися в неділю.

"Це показує нам, що подальші кроки можливі, і ми хочемо над цим працювати. Тепер нам потрібні конструктивні внески — особливо з боку Росії", - сказав німецький дипломат, додавши, що у Мінському процесі дуже довго була пауза.

Маас зазначив, що є теми, по яких у Берліна та Москви дуже різна точка зору. До таких тем він відніс Донбас та Крим, про що йшлося сьогодні. Але, на його думку, і при наявності таких розбіжностей треба намагатися зближувати крок за кроком позиції.

Глава МЗС Німеччини знову закликав Москву звільнити захоплених українських моряків.

Він також звернув увагу на те, що у неділю в Україні відбудуться парламентські вибори, після чого буде сформований новий уряд, і висловив сподівання, що буде сформована чітка більшість, яка сприятиме просування процесу виконання Мінських домовленостей.

Лавров зі свого боку заявив, що розраховує на те, що нове керівництво України «на відміну від режиму Порошенка буде по-чесному виконувати Мінські домовленості».

Зустріч проходила на полях "Петербурзького діалогу", який є постійним німецько-російським цивільно-правовим дискусійним форумом, утвореним в 2001 році ексканцлером ФРН Герхардом Шредером і президентом Росії Володимиром Путіним. Міністри закордонних справ вперше приїхали на цей форум за останні 6 років.

Фото: dpa