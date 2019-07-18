У ЄП пропонують створити власну версію "Акту Магнітського" для тиску на Москву

Європі потрібно створити власну версію "Акту Магнітського", який дозволить вводити економічні санкції проти конкретних посадових осіб, причетних до порушення прав людини.

Про це у четвер, 18 липня, у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту, на якому відбулися слухання щодо ситуації в Росії навколо утримання політичних в’язнів – незаконно ув’язнених громадян України та російських борців за охорону довкілля, — заявила член Європарламенту, представник політичної групи Оновлення Європи румунський депутат Рамона Стругаріу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Путін не поважає права людини. Минулої неділі десятки людей були знову були арештовані в Москві під час протестів проти політичної монополії… Ми терміново потребуємо європейського "Акту Магнітського", щоб накласти санкції на всіх, хто порушує права людини. Без реальних наслідків для російських офіційних осіб Кремль буде продовжувати діяти безкарно, ігноруючи всіх нас", - зауважила Стругаріу.

У цьому контексті вона нагадала про трагедію рейсу МН-17, який був збитий п’ять років тому, внаслідок чого загинули 298 людей. Зараз Путін прагне уникнути відповідальності за це, попри доведену провину Росії, — зауважила євродепутат. Тому питання щодо поваги до прав людини має бути в центрі всіх контактів Європейського Союзу з Росією, включаючи економічні угоди.

"За очевидного порушення міжнародного законодавства були захоплені громадяни України, їх помістили у жахливі умови та піддали тортурам. Путінська Росія не може бути партнером для Європейського Союзу, поки вона грубо попирає права людини та міжнародне законодавство", - наголосила європейський політик.

Як повідомлялося, так званий "Акт Магнітського" був прийнятий у США сім років тому, потім їх прикладу послідували Канада й декілька європейських країн. Документ названо на честь загиблого в СІЗО російського юриста Сергія Магнітського.

Цей акт дозволив західним урядам заморожувати кошти російських високопоставлених чиновників, яких звинувачують у причетності до корупційних схем відмивання грошей або грубих порушень прав людини. Пізніше "Акту Магнітського" було надано статус глобального закону, отже передбачені ним санкції можуть застосовуватися до усіх країн, громадяни яких порушують, на думку США, права людини.