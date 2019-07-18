ЄС вкотре закликає Росію негайно звільнити моряків та інших українських політв'язнів

Європейський Союз вчергове закликав Російську Федерацію негайно звільнити захоплених українських моряків та інших політв'язнів.

Відповідну заяву від імені високого представника ЄС оголосив єврокомісар Христос Стиліанідіс під час слухань в Європарламенті у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Європейський Союз постійно висловлював занепокоєння долею українських громадян, яких незаконно утримують на Кримському півострові та в Росії. До їх числа входять кримські татари та інші люди, які виступили проти анексії, інші українці. Ми продовжуємо закликати до негайного та безумовного звільнення всіх захоплених українських військових моряків та їх кораблів, як це передбачено постановою Міжнародного морського трибуналу", - наголошується в заяві Євросоюзу.

Високий представник ЄС нагадує, що дипломати зі складу делегації ЄС та посли країн-членів євроспільноти у Москві регулярно відвідують судові засідання та перебувають у постійному контакті з адвокатами українських громадян. Під час двосторонніх зустрічей з представниками російської влади та у публічних заявах у міжнародних інституціях, включаючи Раду Європи та ОБСЄ, Євросоюз регулярно порушує окремі питання, зокрема, щодо Олега Сенцова, Павла Гриба, Едема Бекірова, які потребують негайної медичної допомоги.

"Росія несе особливу відповідальність за повагу до прав людини на анексованому Кримському півострові. Право на захист, доступ до консульських установ та медичних послуг має повною мірою поважатися. Офіс Верховного комісара ООН з прав людини вказує, що кримські татари продовжують зазнавати переслідувань за звинуваченнями у тероризмі та екстремізмі, при цьому розслідування проводиться з порушенням стандартів щодо прав людини", - йдеться у заяві високого представника ЄС.

Європейська сторона наголосила на тому, що всі випадки порушень та зловживань під час таких правових процедур мають бути ретельно розслідувані. Ситуація з дотриманням прав людини на територіях, які знаходяться поза контролем уряду на сході України, де Росія відіграє свою дестабілізуючу роль, також є предметом глибокого занепокоєння Європейського Союзу, наголошується в заяві.

Як повідомляв Укрінформ,18 липня Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації навколо політичних в’язнів Кремля, зокрема, українських громадян, що незаконно засуджені та утримуються з російських в'язницях.

За резолюцію проголосували 458 євродепутатів, 80 - проти, ще 89 - утрималися.

Європарламент у резолюції вимагає від російської влади негайного звільнення 24 українських моряків та інших незаконно затриманих громадян України як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.