Європарламент зберігає реалістичну оцінку дій Росії – польський депутат

Європейський Парламент нового скликання зберігає активну позицію у захисті прав людини і, зокрема, має збалансовану та реалістичну оцінку щодо дій Кремля, спрямованих проти прав як власного народу, так і проти громадян інших держав та інших народів.

Про це у четвер у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту, на якому відбулися слухання щодо ситуації в Росії навколо утримання політичних в’язнів – незаконно ув’язнених громадян України та російських борців за охорону довкілля, — наголосила депутат Європарламенту, колишній міністр закордонних справ Польщі Анна Фотига, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із задоволенням відмічаю, що ми в Європейському Парламенті продовжуємо залишатися на чолі (політичних процесів), зберігаємо збалансовану та реалістичну позицію в оцінках російської політики стосовно прав людини, спрямованої як проти її власного народу, так і проти громадян інших держав та етнічних груп. Ситуація стала особливо драматичною після нелегальної анексії Криму та агресії на Сході України", - зауважила депутат.

Вона зауважила, що український народ уважно спостерігає за парламентськими слуханнями у Страсбурзі, позиція євродепутатів у захисті прав людини та їх вимоги щодо негайного звільнення українських політичних в’язнів впливають на ставлення українців до Європейського Союзу. За її словами, важливість цих питань підтверджує присутність почесних спостерігачів за слуханнями Європарламенту. Як вже повідомлялося, у сесійній залі знаходилися українські політики, урядовці та колишній Президент Петро Порошенко.

"Ми залишаємося активними у висловленні нашої позиції. Резолюція містить перевірений список політичних в’язнів. Ми звертаємося із вимогою їх негайного звільнення, ми засуджуємо репресивні дії Росії", - наголосила європейський політик.