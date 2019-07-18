Європарламент закликав Росію негайно звільнити українських політв'язнів

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації навколо політичних в’язнів Кремля, зокрема, українських громадян, що незаконно засуджені та утримуються з російських в'язницях.

За резолюцію проголосували 458 депутатів, 80 - проти, ще 89 - утрималися, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутати виступили із засудженням грубого порушення Росією прав людини та норм міжнародного законодавства, а також з вимогою негайно звільнити українських громадян, які незаконно утримуються в Росії та в окупованому Криму.

Депутати ЄП звернулися до Росії з вимогою негайно та без додаткових умов звільнити українських моряків та кораблі, захоплені під час збройної провокації в районі Керченської протоки у листопаді минулого року.

За пропозицією депутатів, у резолюцію була внесена поправка, яка нагадує про трагедію рейсу МН-17 та висновок міжнародної слідчої групи щодо винних у цьому злочині. Депутати ще раз закликали Росію визнати свою відповідальність за трагедію та повною мірою співпрацювати зі слідством.

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Під час слухання у сесійній залі у Страсбурзі була присутня делегація України, до якої увійшли члени уряду та п'ятий Президент України Петро Порошенко.