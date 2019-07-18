Європарламент закликав Росію негайно звільнити українських політв'язнів

Європарламент закликав Росію негайно звільнити українських політв'язнів

Укрінформ
Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо ситуації навколо політичних в’язнів Кремля, зокрема, українських громадян, що незаконно засуджені та утримуються з російських в'язницях. 

За резолюцію проголосували 458 депутатів, 80 - проти, ще 89 - утрималися, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутати виступили із засудженням грубого порушення Росією прав людини та норм міжнародного законодавства, а також з вимогою негайно звільнити українських громадян, які незаконно утримуються в Росії та в окупованому Криму.

Депутати ЄП звернулися до Росії з вимогою негайно та без додаткових умов звільнити українських моряків та кораблі, захоплені під час збройної провокації в районі Керченської протоки у листопаді минулого року.

За пропозицією депутатів, у резолюцію була внесена поправка, яка нагадує про трагедію рейсу МН-17 та висновок міжнародної слідчої групи щодо винних у цьому злочині. Депутати ще раз закликали Росію визнати свою відповідальність за трагедію та повною мірою співпрацювати зі слідством.

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Під час слухання у сесійній залі у Страсбурзі була присутня делегація України, до якої увійшли члени уряду та п'ятий Президент України Петро Порошенко.

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