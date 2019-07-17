Європарламент визначив склад делегації співробітництва з Україною

Європейський Парламент у середу під час пленарного засідання у Страсбурзі визначив склади делегацій в рамках міжпарламентської співпраці з третіми країнами.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейського Парламенту. Кількість міжпарламентських делегацій залишилася незмінною у порівнянні з попереднім складом Європарламенту – сьогоднішнім рішенням, яке приймалося простим підніманням рук, засновано 44 спеціалізовані міжпарламентські групи депутатів. Голови делегацій та їх заступники, як очікується, будуть визначені під час установчих зборів у вересні 2019 року. Читайте також: Чутки, що Європа нібито втомилася від України, точно є неправда - Порошенко У делегацію ЄП до Парламентського комітету асоціації ЄС-Україна (Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee) увійшли 16 депутатів. На сайті Європарламенту можливо знайти їх поіменний список: Група Європейської Народної Партії (ЄНП, англійська абревіатура - PPE) - 5 депутатів: Траян Бассеску (BĂSESCU Traian), Ісабель Бержумеа (BENJUMEA Isabel), Даніель Буда (BUDA Daniel), Сандра Калнієте (KALNIETE Sandra), Андріус Кубіліус (KUBILIUS Andrius) Група Прогресивного Альянсу Соціалістів і Демократів (S&D) – 2 депутати: Клара Добрєв (DOBREV Klára), Лешек Міллер (MILLER Leszek) Група Оновлення Європи (Renew) - 2 депутати: Петрас Ауштревічус (AUŠTREVIČIUS Petras), Міхал Шімечка (ŠIMEČKA Michal) Група Зелених/Європейський Вільний Альянс (Greens/EFA) - 2 депутати: Мікулас Пекса (PEKSA Mikuláš), Віола Фон Крамон-Таубадель (VON CRAMON-TAUBADEL Viola) Група Ідентичності та Демократії (ID) – 1 депутат: Жан-Пауль Гарро (GARRAUD Jean-Paul) Група Європейських Консерваторів та Реформістів (ECR) – 2 депутати Гельмут Геукін (GEUKING Helmut), Вітольд Ян Ващиковський ( WASZCZYKOWSKI Witold Jan) Конфедеративна Група Європейських Обєднаних лівих – Нордичних Зелених Лівих (GUE/NGL) -1 депутат Анья Газекамп (HAZEKAMP Anja) Депутати, що не приєдналися – 1 депутат Натан Гулль (GILL Nathan)