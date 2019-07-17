Європарламент визначив склад делегації співробітництва з Україною
Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейського Парламенту.
Кількість міжпарламентських делегацій залишилася незмінною у порівнянні з попереднім складом Європарламенту – сьогоднішнім рішенням, яке приймалося простим підніманням рук, засновано 44 спеціалізовані міжпарламентські групи депутатів.
Голови делегацій та їх заступники, як очікується, будуть визначені під час установчих зборів у вересні 2019 року.
У делегацію ЄП до Парламентського комітету асоціації ЄС-Україна (Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee) увійшли 16 депутатів.
На сайті Європарламенту можливо знайти їх поіменний список:
Група Європейської Народної Партії (ЄНП, англійська абревіатура - PPE) - 5 депутатів:
- Траян Бассеску (BĂSESCU Traian), Ісабель Бержумеа (BENJUMEA Isabel), Даніель Буда (BUDA Daniel), Сандра Калнієте (KALNIETE Sandra), Андріус Кубіліус (KUBILIUS Andrius)
Група Прогресивного Альянсу Соціалістів і Демократів (S&D) – 2 депутати:
- Клара Добрєв (DOBREV Klára), Лешек Міллер (MILLER Leszek)
Група Оновлення Європи (Renew) - 2 депутати:
- Петрас Ауштревічус (AUŠTREVIČIUS Petras), Міхал Шімечка (ŠIMEČKA Michal)
Група Зелених/Європейський Вільний Альянс (Greens/EFA) - 2 депутати:
- Мікулас Пекса (PEKSA Mikuláš), Віола Фон Крамон-Таубадель (VON CRAMON-TAUBADEL Viola)
Група Ідентичності та Демократії (ID) – 1 депутат:
- Жан-Пауль Гарро (GARRAUD Jean-Paul)
Група Європейських Консерваторів та Реформістів (ECR) – 2 депутати
- Гельмут Геукін (GEUKING Helmut), Вітольд Ян Ващиковський ( WASZCZYKOWSKI Witold Jan)
Конфедеративна Група Європейських Обєднаних лівих – Нордичних Зелених Лівих (GUE/NGL) -1 депутат
- Анья Газекамп (HAZEKAMP Anja)
Депутати, що не приєдналися – 1 депутат
- Натан Гулль (GILL Nathan)