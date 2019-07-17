Чутки, що Європа нібито втомилася від України, точно є неправда - Порошенко

Україна залишається високо в порядку денному Європарламенту, а чутки, які Росія розпускає про те, що Європа нібито втомилася від України, є неправдивими.

Про це розповів у коментарі журналістам п'ятий президент Петро Порошенко в новообраному Європарламенті, де пройшла перша зустріч групи «Друзі України» і команди лідера партії «Європейська Солідарність», повідомляє пресслужба політсили.

«На зовнішньому фронті маємо виступати єдиною командою. Як я і обіцяв, я буду робити все для того, аби захистити інтереси України. Завтра ми будемо брати участь в засіданні Європарламенту, де буде обговорюватися резолюція Європарламенту по Україні. З одного боку це демонструє, що Україна залишається високо в порядку денному ЄП. Чутки, які Росія розпускає про те, що Європа нібито втомилася від України – це точно неправда. Треба працювати і тримати Україну високо в порядку денному», – переконаний Порошенко.

Він повідомив, що українська делегація звернулася до євродепутатів із кількома пропозиціями щодо завтрашньої резолюції.

"Ми звернулися з проханням до депутатів ЄП, аби в Резолюції обов’язково були присутні декілька позицій. Це збереження – а у випадку невиконання Мінських угод і посилення санкцій проти Росії. Аби в жодному разі не повторити той негативний досвід, який продемонструвала ПАРЄ. Це було тверде і наполегливе звернення", - сказав він.

Друга позиція – заклик до безумовного і негайного виконання, без будь-яких додаткових умов рішення наказу Міжнародного трибуналу в Гамбурзі щодо звільнення 24 українських моряків і кораблів, які незаконно утримуються в Росії.

"Ми наголосили, аби це кваліфікувалося як акт агресії Російської Федерації проти України у Керченській протоці і Азовському морі", - підкреслив Порошенко.

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"Ми також звернулись з проханням, аби Росія оприлюднила перелік політв’язнів, які незаконно утримуються як в РФ, так і на незаконно окупованій території Донбасу і в Криму. А у випадку невиконання наказу трибуналу ООН – щоб була розглянута можливість запровадження Азовського пакету санкцій», – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що це саме та робота, яку й має сьогодні проводити Україна на всіх міжнародних майданчиках.

Як повідомляв Укрінформ, голова політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 17-18 липня перебуває з візитом у Страсбурзі на запрошення депутатів Європарламенту.