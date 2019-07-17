Порошенко у Страсбурзі зустрівся з 30 євродепутатами

П'ятий президент, голова партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко розповів, що під час візиту в Страсбург зустрічався з друзями України.

Про це Порошенко написав у Facebook.

“Сьогодні в Страсбурзі ми мали унікальну зустріч друзів України, коли вперше зібралися майже 30 депутатів Європарламенту. Зустріч передбачала 45 хвилин спілкування, а тривала майже 2 години. Це – свідчення інтересу Європарламенту до України. І ми маємо зберегти тренд, який був у Європарламенті минулого скликання”, - написав Порошенко.

Він зазначив, що серед учасників групи друзів були чотири прем'єр-міністри, колишній міністр закордонних справ, а також були представлені різні партійні групи.

Також Порошенко звернувся з проханням до депутатів Європарламенту, щоб РФ оприлюднила перелік політв'язнів, які утримуються в РФ, анексованому Криму, в окупованому Донбасі.

"Щоб у разі невиконання рішення трибуналу щодо звільнення моряків була можливість запровадження "Азовського пакету" санкцій”, - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, голова політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко 17-18 липня перебуває з візитом у Страсбурзі на запрошення депутатів Європарламенту.

Фото: Twitter