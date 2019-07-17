Порошенка повторно викличуть на допит в ДБР після 21 липня — Труба

Порошенка повторно викличуть на допит в ДБР після 21 липня — Труба

Укрінформ
Експрезидент Петро Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань, його викличуть повторно після 21 липня.

Про це на брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Він (Порошенко — ред.) був викликаний на сьогодні. Більше того, сьогодні надійшло звернення адвокатів Петра Порошенка про те, що вони не можуть з'явитися на допит у зв'язку з тим, що Петро Порошенко бере участь у передвиборчій агітації, і у зв'язку з цим він просить перенести його допити після 21 липня 2019 року. Ми, звичайно, підемо назустріч, і його наступний виклик (на допит — ред.) відбудеться після 21 липня 2019 року”, - сказав Труба.

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Як повідомлялося, ЗМІ поширили інформацію про те, що начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олег Корецький викликає Петра Порошенка на допит 17 липня о 9:30 як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків та відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

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