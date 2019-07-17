Порошенка повторно викличуть на допит в ДБР після 21 липня — Труба

Експрезидент Петро Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань, його викличуть повторно після 21 липня.

Про це на брифінгу заявив директор ДБР Роман Труба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Він (Порошенко — ред.) був викликаний на сьогодні. Більше того, сьогодні надійшло звернення адвокатів Петра Порошенка про те, що вони не можуть з'явитися на допит у зв'язку з тим, що Петро Порошенко бере участь у передвиборчій агітації, і у зв'язку з цим він просить перенести його допити після 21 липня 2019 року. Ми, звичайно, підемо назустріч, і його наступний виклик (на допит — ред.) відбудеться після 21 липня 2019 року”, - сказав Труба.

Як повідомлялося, ЗМІ поширили інформацію про те, що начальник третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Олег Корецький викликає Петра Порошенка на допит 17 липня о 9:30 як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків та відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".